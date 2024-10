PSG / PSV : les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le PSV Eindhoven dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions. Et Luis Enrique devrait aligner une équipe-type.

Après une victoire et une défaite dans ce nouveau format de la Ligue des champions, le PSG aborde cette troisième journée avec un objectif clair en tête : une victoire impérative. Avec le niveau qui montera crescendo dans les semaines à venir, cette rencontre face au PSV Eindhoven doit permettre aux Rouge & Bleu de se relancer dans ce championnat européen. Pour préparer au mieux cette rencontre, Luis Enrique avait fait tourner lors de la victoire face au RC Strasbourg (4-2) le week-end dernier. Ainsi, des joueurs cadres comme Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, tous restés sur le banc face au RCSA, retrouveront une place de titulaire ce mardi soir.

Lee ou Ascensio en faux numéro 9 ?

En effet, le coach parisien devrait aligner un onze de départ qui ressemble à l’équipe-type, même si un doute subsiste au poste de faux numéro 9. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma occupera les buts parisiens. En défense, Marquinhos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes feront leur retour aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves semble pris avoir une longueur d’avance sur Fabian Ruiz pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Sur les ailes de l’attaque, pas de surprise à prévoir avec les titularisations de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. En revanche, un doute existe au poste de numéro 9. Selon L’Equipe, Lee Kang-In devrait prendre place à la pointe de l’attaque. « Brillant à ce poste contre Rennes (3-1, le 27 septembre) et aligné d’entrée face à Arsenal, il a montré des aptitudes intéressantes. Face à Marco Asensio, le Sud-Coréen est en ballotage favorable pour une place de titulaire ce soir », rapporte le quotidien sportif. Pour Le Parisien, c’est l’Espagnol qui tiendrait la corde pour compléter le trio offensif.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Dembélé, Lee, Barcola

