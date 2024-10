PSG / PSV : Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG, malgré une large domination et de très nombreuses occasions, a concédé le nul contre le PSV Eindhoven. Il a encore pêché dans la finition, à l’image d’Ousmane Dembélé et de ses deux gros ratés. Le club de la capitale a également été sauvé par Marquinhos, auteur d’une intervention défensive salvatrice.

Après sa défaite contre Arsenal (2-0) lors de la dernière journée de Ligue des champions, le PSG se devait de l’emporter contre le PSV Eindhoven pour ne pas se retrouver dans une situation difficile en vue de la suite de la compétition. Mais comme trop souvent cette saison, le PSG s’est montré maladroit dans le dernier geste et a concédé un nul frustrant (1-1). L’exemple type de la maladresse devant le but se nomme Ousmane Dembélé. S’il a été l’un des parisiens les plus dangereux de la soirée, il a raté deux grosses occasions, dont une frappe à bout portant sur la barre, qui aurait dû permettre au PSG de marquer et de mener au score. Sur le côté gauche de l’attaque parisienne, Bradley Barcola n’a pas réussi à peser, à part en tout début de match quand il a été servi en profondeur par Willian Pacho mais qu’il a trop croisé sa frappe. Le meilleur buteur du PSG n’a pas réussi à se défaire du marquage à deux ou parfois à trois de la défense néerlandaise. Titularisé en faux numéro 9, Lee Kang-in n’a pas réussi à peser non plus.

A voir aussi : Marquinhos pointe du doigt le manque de finition du PSG

Achraf Hakimi omniprésent sur le terrain

Également titulaire ce soir, Fabian Ruiz a une nouvelle fois montré qu’il y avait un Fabian Ruiz avec le PSG et un Fabian Ruiz avec l’Espagne. Le milieu de terrain n’a rien réussi et ne s’est pas montré assez créatif lorsqu’il avait le ballon dans les pieds. Malgré le nul, il y a eu des satisfactions dans cette rencontre. La charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho a une nouvelle fois été solide. L’international équatorien a dominé son duel avec Luuk de Jong. Il s’est tout de même fait une frayeur lorsqu’il a perdu un duel de la tête qui a amené une situation dangereuse, sauvé de façon magistrale par Marquinhos. Après une saison compliquée, le capitaine du PSG semble avoir retrouvé toutes ses sensations et son niveau. Enfin, l’homme du match est sans conteste Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG a systématiquement amené du danger sur son côté droit, n’hésitant pas à tenter sa chance à plusieurs reprises. L’une de ses tentatives a permis au PSG d’égaliser.