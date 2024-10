PSG / PSV : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a livré une prestation frustrante sur sa pelouse face au PSV Eindhoven (1-1) en Ligue des champions. Et l’attaque parisienne a une nouvelle fois déçu en C1.

Le PSG avait un objectif clair ce mardi soir. Avant de voir son calendrier monter crescendo en Ligue des champions, le club de la capitale devait empocher les trois points face au PSV Eindhoven, un adversaire à sa portée. Cependant, au terme d’un match frustrant où l’inefficacité parisienne a une nouvelle fois éclaté aux yeux de tous, les Rouge & Bleu ont dû se contenter d’un partage de points. En effet, le trio offensif Bradley Barcola, Lee Kang-In et Ousmane Dembélé s’est montré trop imprécis dans le dernier geste. En revanche, Achraf Hakimi a pris les choses en main pour remettre sa formation sur le droit chemin.

Le trio offensif déçoit, Fabian Ruiz n’a rien montré

Dans L’Equipe, le latéral droit obtient la meilleure note du match avec un 7/10. « On peut reprocher au Marocain certains de ses choix mais quelle énergie ! Après une première période quelconque (et brouillonne techniquement) où il a souffert par séquences face à Lang, l’ex-Madrilène a réalisé une deuxième mi-temps de haut niveau. Avec des appels, des centres constamment dangereux et une disponibilité permanente pour le porteur. Sa notation est forcément rehaussée par ce but d’une frappe flottante (1-1, 55e). » En revanche, son binôme sur le côté droit, Ousmane Dembélé, a livré un match une nouvelle fois décevant dans la finition (4/10) : « Sa première période est une des plus pauvres qu’il ait jouées au PSG, à l’exception de cet éclair où il fait l’appel et le geste presque parfait (19e, barre). Un déchet énorme et il perd le ballon qui amène le but du PSV (34e). Il sauve la face par ses différences après la pause. »

De son côté, Le Parisien attribue la note de 3/10 aux trois joueurs offensifs. Une nouvelle fois aligné au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, Lee Kang-In n’a jamais su inquiéter ses adversaires dans la surface. « Aligné en faux 9 au coup d’envoi, le Sud-Coréen n’a pas eu la justesse nécessaire pour peser sur l’adversaire. Il oblige bien Benitez à s’employer d’un tir du gauche (16e), mais sa lecture du jeu fut trop prévisible et sa finition trop tendre. » Mais un autre joueur a l’habitude de décevoir sous le maillot parisien semaine après semaine. Il s’agit de Fabian Ruiz. Préféré à Vitinha dans l’entrejeu, l’international espagnol reçoit la note de 4/10 dans le quotidien francilien : « Très discret dans l’utilisation du ballon, l’Espagnol s’est davantage montré à son avantage à la récupération. On doit le voir beaucoup plus lorsque le jeu demande d’être créatif, même si c’est lui qui décale Hakimi sur l’égalisation. Il tente bien une frappe captée sans souci (49e). Logiquement remplacé par Vitinha (59e). »