Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions. Les Néerlandais pourront finalement compter sur la présence de leurs supporters au Parc des Princes.

La question de la présence des supporters du PSV Eindhoven au Parc des Princes mardi soir a beaucoup fait parler ces derniers jours. En début de semaine, le club néerlandais avait posté un communiqué pour fustiger le choix du gouvernement français d’interdire le déplacement à ses supporters alors que ces derniers avaient déjà acheté leur billet pour se rendre dans le parcage visiteur du Parc des Princes. Malgré cela, un arrêté ministériel avait confirmé que les supporters du PSV étaient interdits de déplacement mardi soir. Mais hier soir, un nouveau rebondissement a eu lieu dans ce dossier.

Le Conseil d’État a décidé de suspendre l’arrêté d’interdiction de déplacement

En effet, le Conseil d’état a décidé de suspendre l’arrêté d’interdiction de déplacement des supporteurs du PSV Eindhoven à Paris, pris le 16 octobre dernier par le ministère de l’Intérieur. Dans son communiqué, le Conseil d’état justifie son choix d’autoriser aux supporters hollandais d’assister à ce match entre le PSG et leur équipe. « La condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité immédiate de la rencontre, de la tardiveté des mesures prises et du caractère grave de l’atteinte portée aux libertés fondamentales. Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de réunion, d’expression et d’association. Les circonstances de temps et de lieu sur lesquelles se fondent les arrêtés attaqués reposent sur des erreurs de fait et ne justifient pas, en l’absence de tout élément nouveau pertinent survenu depuis la réunion préparatoire du 7 octobre 2024 et alors qu’elles ne permettent pas de limiter les forces de l’ordre nécessaires à l’encadrement de la manifestation sportive en cause, que les dispositions retenues lors de cette réunion n’aient pas été conservées. » RMC Sport rappelle que le PSV, pour ce match classé à haut risque, avait vendu 2000 billets avant de voir l’interdiction de déplacement tomber.