Ce mercredi 4 décembre, des informations concernant un potentiel désengagement de QSI au PSG pointent le bout de leur nez. Rapidement, des échos différents en provenance du Qatar résonnent.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe assure qu’il existe un réel désintérêt du Qatar vis-à-vis du Paris Saint-Germain : « A Doha, on suit le quotidien du champion de France avec un détachement prononcé depuis la fin de la Coupe du Monde 2022. À présent, le club n’est plus perçu comme une priorité […] certaines sources proches des cercles de pouvoir à Doha assurent que l’émir serait vendeur en cas de belle offre« . En réaction à ces informations, Qatar Sports Investments a réagi par le biais de son porte parole, relayé par le journaliste britannique Ben Jacobs : « C’est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d’euros pour Poissy, de nouvelles extensions majeures du Campus viennent d’être annoncées, et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre« .