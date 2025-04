PSG : QSI en discussions avancées pour racheter Malaga ?

Selon des informations concordantes de L’Équipe et Sky Sport, Qatar Sports Investments, déjà à la tête du Paris Saint-Germain, serait en passe de réaliser une nouvelle acquisition majeure dans le football européen. Malaga, club historique de la Liga évoluant actuellement en deuxième division espagnole, serait la cible privilégiée de QSI.

L’information a d’abord été relayée par Sky News et a rapidement été confirmée par L’Équipe : Qatar Sports Investments (QSI), le puissant fonds souverain qatari propriétaire du Paris Saint-Germain, explore activement la possibilité de racheter le club espagnol de Malaga. Cette démarche, si elle venait à se concrétiser, marquerait une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement de QSI dans le football européen. Malaga, malgré son passé glorieux et sa participation en Ligue des Champions il y a quelques années, évolue actuellement en deuxième division espagnole. Le club andalou traverse une période financière délicate, ce qui pourrait faciliter une reprise par un groupe aussi solide financièrement que QSI. Plusieurs facteurs pourraient expliquer l’intérêt du fond d’investissement qatari pour Malaga : Le potentiel du marché espagnol. En effet, l’Espagne reste un marché footballistique de premier plan, avec une forte culture du football et une visibilité internationale importante. Malaga, en tant que ville touristique attractive, pourrait offrir des opportunités commerciales et de développement de marque significatives pour QSI. La richesse de l’histoire du club sont également à prendre en compte.

Malgré sa situation actuelle, l’actuel 15e de Liga 2 possède une histoire riche et une base de supporters fidèles. QSI pourrait voir en ce club un potentiel de renaissance et de retour au premier plan du football espagnol. Enfin, La Coupe du Monde 2030. Car oui, Malaga fait partie des villes candidates pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2030, et cette perspective pourrait être un atout supplémentaire pour QSI, en termes de visibilité et d’infrastructures. Cependant, il est crucial de souligner que les négociations en sont encore à un stade potentiellement avancé, mais qu’aucun accord définitif n’a été annoncé. D’autres clubs européens seraient également dans le viseur de QSI, selon diverses sources. L’évolution de ce dossier sera à suivre de près dans les semaines à venir. Une confirmation officielle de la part de QSI ou de Malaga est attendue pour éclaircir définitivement l’avenir du club espagnol.