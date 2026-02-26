PSG – Quand aura lieu le tirage au sort de la Ligue des champions ?

Dans la douleur, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et ce vendredi, le club parisien connaîtra son adversaire.

Opposé à l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions, le PSG n’a pas brillé lors de sa double confrontation face au club du Rocher (5-4 en score cumulé) mais a obtenu l’essentiel avec une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais les joueurs de Luis Enrique devront élever leur niveau de jeu pour espérer aller le plus loin possible et défendre leur titre. Surtout qu’un gros morceau attend les Rouge & Bleu au prochain tour.

Un tirage au sort pour les huitièmes, quarts et demi-finales

En effet, les champions d’Europe affronteront soit le FC Barcelone, soit Chelsea. Le match aller aura lieu au Parc des Princes (10-11 mars) et le retour à l’extérieur (17-18 mars). Et le PSG connaîtra son futur adversaire ce vendredi. En effet, le tirage au sort aura lieu à 12h à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Ce tirage au sort concernera également les quarts et demi-finale de la Ligue des champions. S’il veut défendre son titre à Budapest le 30 mai prochain, le PSG pourrait rencontrer des grosses écuries jusqu’à la finale. Le club parisien aura une vision plus détaillée sur son tableau ce vendredi à midi.

Pour rappel, la saison passée, le PSG était déjà passé par les barrages de la Ligue des champions face au Stade Brestois (10-0 en score cumulé) avant de livrer une bataille légendaire contre Liverpool en huitièmes de finale (0-1, 1-0 T.A.B 4-1).