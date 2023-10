Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche (13h sur Prime Video). En ce sens, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce samedi quelques heures avant de prendre la route pour la Bretagne.

Au Campus PSG (78) ce samedi, dans la salle de presse, le sourire était présent sur le visage du coach du PSG. Si Luis Enrique s’est payé une récente polémique avec les médias français, le technicien espagnol continue tout de même de répondre à ses obligations et s’est ainsi présenté en conférence de presse avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Cette 10e journée de Ligue 1 Uber Eats ne semble pour autant pas enchanter grand monde du côté des journalistes. En effet, face à l’ancien sélectionneur de La Roja, seul quatre journalistes se sont présenté, une situation de laquelle s’est amusé Luis Enrique. Sur des images captées par nos confrères d’RMC Sport, le coach parisien déclare tout sourire face à ces quatre journalistes : « Mon Dieu ce sont les seuls journalistes restant. Qu’est ce qu’il s’est passé ? Qu’est ce que c’est tout ça ? Quelle tristesse ! Je suis désolé. Je pensais que les journalistes français étaient plus costauds« .

