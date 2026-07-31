PSG – Quel rôle pour Maghnes Akliouche sous les ordres de Luis Enrique ?

Après plusieurs semaines de négociations entre le PSG et l’AS Monaco, le milieu offensif de 24 ans Maghnes Akliouche va s’engager avec les Rouge & Bleu. Un profil qui plaît à Luis Enrique.

Le PSG est en passe de boucler sa troisième recrue de ce mercato estival. Après les arrivées d’Alessandro Longoni et de Lucas Digne, dont l’officialisation se fait attendre, la direction parisienne est parvenue à trouver un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Après avoir trouvé un accord avec l’international français avant la Coupe du monde, le double champion d’Europe a négocié pendant de longues semaines avec l’ASM avant de parvenir à un accord. Ce transfert devrait coûter autour de 50 M€, plus des bonus, aux pensionnaires du Parc des Princes. S’il reste encore quelques détails à régler entre les deux clubs, le milieu offensif de 24 ans sera bien un nouveau joueur du PSG dans les jours à venir.

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La polyvalence de Maghnes Akliouche appréciée par Luis Enrique

Avec cette arrivée, Paris continue de franciser son effectif et a trouvé le remplaçant de Lee Kang-in, transféré à l’Atlético de Madrid. Suivi depuis plusieurs années par Luis Campos, Maghnes Akliouche « n’avait jamais vraiment été perçu comme une priorité auparavant, notamment en raison d’un effectif volontairement restreint dans lequel il aurait manqué d’espace pour poursuivre son développement », rapporte Le Parisien. Mais le départ de Lee Kang-in à l’Atlético de Madrid a offert l’opportunité au natif de Tremblay-en-France de retrouver l’Île-de-France.

Même si aucune place de titulaire ne lui est garantie, le Français de 24 ans aura l’occasion de démontrer ses qualités sous les ordres de Luis Enrique. Grâce à sa qualité technique et à sa créativité balle au pied, le Monégasque pourra apporter davantage de variété à l’animation offensive parisienne. « L’entraîneur espagnol apprécie sa polyvalence et son aisance dans les petits espaces. Le Français peut évoluer sur le côté droit, une position qu’il connaît bien, mais également retrouver un rôle plus axial, où sa vision du jeu et sa qualité technique peuvent pleinement s’exprimer », explique le quotidien francilien. Si le coach parisien reste fidèle à ses principes de n’accorder aucun statut définitif aux joueurs, Maghnes Akliouche devra saisir chaque opportunité pour gagner sa place sur le terrain. La direction parisienne a notamment gardé en mémoire sa double confrontation face au PSG lors des barrages de la Ligue des champions en février dernier. « Akliouche avait alors marqué les esprits par son influence dans le jeu. »

🚨💣 CONFIRMATION : MAGHNES AKLIOUCHE VA BIEN SIGNER AU PSG !! ❤️💙



Accord confirmé entre les 2 clubs ! Le transfert est en cours de finalisation !! 🤝



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