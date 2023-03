PSG : Quelle défense face à Rennes ?

Le PSG reçoit le Stade Rennais ce dimanche 19 mars (17h05 sur Canal +) au Parc des Princes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre qui va aborder le club de la capitale sans plusieurs de ses éléments, notamment en défense.

Pour cette rencontre face aux Rennais, Christophe Galtier devra faire sans Neymar, Carlos Soler, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, sans compter les incertitudes autour de Marquinhos et Sergio Ramos. Une liste d’absents et incertains qui touche fortement le secteur de la défense : « Sergio (Ramos ; NDLR) a ressenti une gêne. Il a arrêté très rapidement, hier. On a fait le point ce matin, ça a l’air d’aller. Il s’entraînera demain. Hakimi sera encore absent. J’espère que Sergio (Ramos ; NDLR) et Marquinhos seront disponibles. On fera le point sur la dernière séance demain. Il y a aussi une incertitude concernant Carlos Soler » a déclaré le coach du PSG aujourd’hui en conférence de presse. Le technicien français s’est également exprimé sur la préparation de la rencontre face au Stade Rennais de ce dimanche notamment sur le positionnement des joueurs qui seront disponibles : « On a des joueurs qu’on eu des graves blessures. L’effectif est vraiment court. Des joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer à un poste pourraient s’y retrouver« . Face au cinquième de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain devrait évoluer dans son antre avec une défense inédite. Déjà fragilisé avec les titulaires, l’arrière-garde Rouge & Bleu devra répondre présent face au SRFC au Parc des Princes afin de garder solide l’écart avec le dauphin l’Olympique de Marseille. De leur côté, les Bretons joueront évidemment le coup à fond, dans la course à l’Europe.

Quel joueur à un nouveau poste ?

En ce sens, comme l’a affirmé, un joueur devrait évoluer en défense centrale sans que ce soit son poste de prédilection. Danilo Pereira évoluera lui sans grande surprise dans la ligne de trois derrière, à côté d’El Chadaille Bitshiabu. Avec les absences de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, Timothée Pembélé devrait tenir le couloir droit. A gauche, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur Nuno Mendes. La troisième place en défense centrale devrait se jouer entre Juan Bernat et … Warren Zaïre-Emery. Les deux joueurs pourraient donc évoluer à un poste inhabituel. L’Espagnol, plus expérimenté est naturellement le favoris. Cependant, dans le courant de la semaine, avec la blessure de Sergio Ramos, le titi parisien qui a récemment fêté ses 17 ans à pris la place du numéro 4 du PSG en défense centrale sur la pelouse du Camp des Loges selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe. Un véritable casse-tête qui touche l’arrière garde auquel fait face Christophe Galtier, et que devra résoudre le technicien français, au moins face au Stade Rennais ce dimanche.