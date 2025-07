PSG – Quelques absences lors du dernier entraînement à Atlanta

Pour son dernier entraînement à Atlanta, le PSG n’était pas au complet lors de la séance collective de dimanche, au lendemain de sa victoire face au Bayern Munich.

Après sa belle victoire face au Bayern Munich (2-0) en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG retrouvait le chemin de l’entraînement ce dimanche dans la matinée pour son dernier jour à Atlanta. Et pour cette séance collective, Luis Enrique n’a pas pu compter sur un groupe au complet.

Le PSG a posé ses valises dans le New Jersey

En effet, comme le rapporte RMC Sport, en plus des absences de Presnel Kimpembe et Gabriel Moscardo, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi étaient absents lors des quinze minutes d’entraînement ouvertes aux médias. L’Espagnol était déjà absent une fois la semaine après un petit virus contracté. Les quatre joueurs sont restés en salle. Pour le reste du groupe, l’entraînement du jour était axé sur la récupération après ce match intense face aux Bavarois.

Après cet entraînement, les Parisiens ont quitté l’Etat de Géorgie pour prendre la direction du New Jersey où aura lieu la demi-finale face au Real Madrid. Les champions d’Europe ont posé leurs valises à New Brunswick, située au sud-ouest de New York, après deux heures d’avion. Les Rouge & Bleu vont séjourner à l’hôtel The Heldrich et profiteront d’une journée de repos ce lundi. Ils « pourront retrouver leurs proches pendant quelques heures avant de se lancer pleinement dans la préparation du choc contre les Madrilènes », précise de son côté Le Parisien.

