PSG : Quentin Ndjantou, un titi qui peut saisir sa chance

En discussions avancées pour prolonger son contrat avec le PSG, Quentin Ndjantou est revenu sur le devant de la scène après une longue absence.

L’année passée, Luis Enrique a décidé de faire monter Quentin Ndjantou avec l’équipe première du PSG. Le titi a connu de premiers pas encourageants, avant de connaître une grosse passe à vide de plusieurs mois. La faute à une blessure aux ischios-jambiers dont il a eu du mal à se défaire. Mais cette fois-ci, le natif d’Arpajon est bel et bien de retour et son club formateur compte sur lui dans le futur.

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Quentin Ndjantou, Stéphane Moreau valide l’évolution

En atteste la prolongation jusqu’en 2031 que Quentin Ndjantou devrait signer dans les prochaines semaines. Désormais, il va devoir prouver davantage, lui qui avait fait une très bonne entrée devant l’OL en Ligue 1. En tout cas, Stéphane Moreau, ancien coach du titi en U19 à Paris, apprécie énormément l’évolution de Quentin Ndjantou sous la tunique de son club formateur.

« Il est de retour après une longue blessure. Je trouve qu’il a déjà énormément progressé, a-t-il confié dans le podcast After Paris. Il a aussi connu une évolution dans son jeu. De base, il était attaquant, voire joueur excentré. Maintenant, Luis Enrique l’utilise dans le cœur du jeu. Je trouve que cela met ses qualités en valeur. »