PSG – Qui a marqué le plus beau but en décembre ?

La trêve hivernale va bientôt toucher à sa fin pour le PSG. Durant cette période des fêtes, le club de la capitale propose d’élire le plus beau but marqué en décembre.

Le PSG va retrouver les terrains dimanche après-midi (17h30, DAZN) avec le Trophée des champions contre l’AS Monaco. Les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancée, eux qui ont remporté quatre de leurs cinq matches au mois de décembre. Comme chaque mois, le club de la capitale propose à ses supporters d’élire le plus beau but du mois sur ses réseaux sociaux.

A voir aussi : PSG : Luis Enrique-Dembélé, une relation apaisée

Ousmane Dembélé présent deux fois

Pour le mois de décembre, le PSG a choisi quatre réalisations. Le premier, le but d’Ousmane Dembélé contre Lyon. Après un magnifique travail sur le côté gauche de la surface lyonnaise, Désiré Doué centre en retrait pour l’international français, qui réalise une très belle frappe croisée du gauche qui trompe le gardien lyonnais. Le numéro 14 du PSG est aussi en lice avec sa réalisation contre Monaco. Après un bon débordement sur le côté droit de la défense monégasque, Achraf Hakimi trouve en retrait Désiré Doué. Seul dans la surface, il envoie le ballon dans le but monégasque du pied droit. Il y a également le coup de tête de Gonçalo Ramos, toujours contre Monaco, sur un corner de Lee Kang-in. Enfin, Ousmane Dembélé concourt aussi pour son dernier but contre les Monégasques. Lancé en profondeur, le numéro 10 du PSG trompe le gardien monégasque d’un subtil piqué. Pour voter pour votre préféré, c’est par ici.