PSG – Qui pour suppléer Ousmane Dembélé et Désiré Doué ?

Le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé pendant six semaines et Désiré Doué durant quatre semaines. Quelles solutions pour Luis Enrique pour les remplacer ?

Blessés contre l’Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer de nombreuses semaines de compétition. Luis Enrique va devoir trouver des solutions pour son attaque, alors que les deux internationaux français étaient des titulaires indiscutables. Le Parisien indique que si Paris a pu gagner sans son champion du monde 2018, son jeu a pâti de son absence, dans le pressing, les enchaînements et la menace offensive. Le quotidien francilien explique que le match contre Lens, dimanche après-midi, Luis Enrique aurait de toute façon fait tourner avec les éléments les moins utilisés en sélection, comme Lucas Hernandez en défense ou Gonçalo Ramos en attaque. Mais c’est contre l’Atalanta de Bergame que l’affaire devient un casse-tête.

Un retour contre Barcelone peu probable, voire impossible

Sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé, l’attaque du PSG devrait ressembler à Khvicha Kvaratskhelia à gauche, Bradley Barcola en faux numéro 9 et Kang-In Lee à droite, pour son premier match de la saison en Ligue des champions. Gonçalo Ramos est une autre option, décalant Barcola à droite. Les solutions ne manquent pas même si, encore une fois, les circuits de passes, les déplacements et les mouvements naturels du jeu du PSG perdent en qualité, assure Le Parisien. « Avec quatre jours entre Bergame et le déplacement à Marseille en championnat, pour le choc de la 5e journée, la même ligne offensive peut être alignée. » En ce qui concerne le match contre le FC Barcelone, il y a une possibilité pour que Désiré Doué et Ousmane Dembélé soient présents, qu’ils aient retrouvé la compétition avant, contre l’AJ Auxerre. Ce qui paraît peu probable, voire impossible, nuance le quotidien francilien. À chaque retour de l’infirmerie, Luis Enrique applique un principe de précaution qui lui réussit. Il ne prend aucun risque avec les joueurs fragilisés, préférant les réintégrer quand il est « sûr » qu’ils sont rétablis à 100 %. En résumé, il n’est pas cet entraîneur qui force la décision, avance Le Parisien. Ce coup dur pour le PSG intervient tôt dans la saison, alors qu’aucun match n’est encore décisif, même s’ils sont tous importants, comme le triptyque Bergame – Marseille – Barcelone. Aux habituelles doublures, comme Ramos et Kang-In Lee, de se mettre au niveau alors que la saison commence vraiment après ces rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde, conclut le quotidien francilien.