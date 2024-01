Au cours de l’été 2023, avec les départs de Leo Messi et Neymar, le PSG a logiquement ciblé son attaque comme secteur de jeu à renforcer. En ce sens, les noms de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani se sont rapidement détachés dans une liste de plusieurs candidats, et ont fini par devenir des dossiers bouclés.

Avec la volonté d’entamer une réelle révolution, les dirigeants du PSG ont pris le mercato d’été 2023 comme une première pierre à poser. C’est ainsi que les joueurs que sont Leo Messi et Neymar ont été invité à plier bagage. De profils bien singuliers dans le monde du football aujourd’hui, remplacés par des éléments tels que Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, ou encore Kang-In Lee, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Un mercato qui change dans sa politique de recrutement, mais également dans les idées de jeu à appliquer. Avec le casting été 2023, l’idée est d’accentuer l’aspect collectif, plutôt que de miser sur les individualités. Si sur le papier l’idée peut-être alléchante pour les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi a tout de même déclarer au cours de ce mois de janvier 2024 : « C’est sûr je veux que Kylian reste, c’est certain. C’est le meilleur joueur au monde, et le meilleur pour Kylian, c’est Paris. Il est au centre de tout. Nous lui avons tout donné sportivement« . Des propos qui interrogent vis-à-vis- de cette politique qui devrait mener vers moins d’individualisme. Cependant, pour aller dans le sens du président du club de la capitale, la politique entamée à l’été 2023, sur le terrain, ne tient pas toutes ses promesses. En ce sens, il est difficile d’envisager un bel avenir sportif, sans Kylian Mbappé, à court terme du moins.

Erreurs de casting, ou temps d’adaptation ?

Dans un monde de football fiction, si Kylian Mbappé n’évoluait plus en Rouge & Bleu, le PSG devrait se passer de ses 28 buts et 6 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Cependant, Luis Enrique pourrait compter sur les 12 buts et 4 passes décisives de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos combinés. Un bilan dans lequel il est difficile de prendre en compte les mince statistiques d’un Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Si les deux ailiers français apportent dans le jeu, l’ancien de l’OL et du FC Barcelone peine à se montrer décisif sur le plan statistique, pour le moment du moins. Dans l’autre sens, si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani parviennent à faire quelques chiffres, sans pour autant que cela soit suffisant pour un club comme le PSG, l’apport dans le jeu reste très mince pour les deux recrues estivales. Outre l’apport dans le jeu insuffisant et les minces bilan chiffrés des attaquants français et portugais, la question d’erreurs de casting se pose quand on connaît les principes de jeu de Luis Enrique. Le technicien espagnol est resté fidèle à lui-même en arrivant au PSG en mettant la domination et la possession de balle au cœur de ce qu’il souhaite installé.

Image : Canal Supporters

Selon les informations parues dans la presse depuis le mercato estival 2023, le dossier Randal Kolo Muani aurait été bouclé par Nasser Al-Khelaïfi et celui de Gonçalo Ramos par Luis Campos. Si Luis Enrique ne semble pas s’être opposé, l’ancien sélectionneur de La Roja n’a pour autant pas eu son candidat, si ce n’est Marco Asensio. Ce dernier, arrivé libre du Real Madrid, ne bénéficie pas dans une hiérarchie informelle d’une étiquette « gros transfert » comme l’ancien de l’Eintracht Francfort (95M€) et du SL Benfica (65M€). En ce sens, Luis Enrique n’hésite pas à faire jouer Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui restent des interrogations quant à l’idée de jeu que souhaite mettre en place le coach parisien. En effet, dans un système où la possession de balle prime, les deux recrues semblent avoir tout le mal du monde à garder le ballon. Une lacune qui pourrait toutefois ne pas être un problème si les deux joueurs répondaient présents dans la surface. Sur le plan statistique, Randal Kolo Muani affiche un bilan de 7,8 ballons par mats perdus, quand Gonçalo Ramos en perd 6,7 en moyenne par match. C’est dans ce contexte que les recrutements des deux joueurs peuvent poser question : Sont-ils des erreurs de casting ? Ou le temps pourrait-il les réhabiliter ? A ce stade de leur première saison en Rouge & Bleu, leur saison passée au SL Benfica et l’Eintracht Francfort peuvent être des motifs d’espoir. Cependant, leur rôle et l’idée d’évoluer dans un collectif dominant et avec une large possession de balle pourrait ne pas leur correspondre. Sur le long terme, Luis Enrique pourrait donc revoir sa façon de jouer afin de s’adapter à ses deux attaquants pour les mettre dans les meilleures conditions (SPOIL : peu de chance), ou remonter les informations à ses dirigeants afin de refaire son secteur offensif, autour, et avec Kylian Mbappé ? Le temps devrait rapidement nous donner ces réponses.