Les pronos de la rédac’

A la rédac, pour cette troisième journée de Ligue 1 au Parc des Princes, nous imaginons une rencontre extrêmement disputée, entre le dernier vainqueur du championnat de France et son dauphin. Kylian Mbappé et ses coéquipiers iront défier des Lensois, qui certes en difficulté sur leurs deux premiers matchs, pourront compter sur un renfort de poids en attaque : Elye Wahi (19 buts avec Montpellier en Ligue 1 l’an dernier), venu remplacer Loïs Openda ! Les deux équipes n’ont toujours pas gagné, et elles auront soif de victoire, mais nous imaginons Paris prendre le dessus devant son public !

Nous vous proposons un combiné de trois pronostics

Les paris

Kylian Mbappé buteur (1,89) :

Si un joueur peut faire la différence dans cette rencontre de Champions League comme l’a qualifié Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi, c’est Kylian Mbappé. Déjà buteur pour son retour contre Toulouse le week-end dernier sur un penalty qu’il a lui-même obtenu, le crack de Bondy aura l’occasion de réitérer contre les lensois, équipe qui lui avait déjà réussi au Parc il y a 4 mois, lors de la victoire 3-1 des parisiens (But du 1-0 à la 31ème minute).

La cote de Kylian Mbappé buteur contre Lens est de 1,89

Victoire du PSG contre Lens (1,60)

Allez, cette fois c’est la bonne ! Après avoir été tenue en échec à deux reprises sur les deux premières journées de Ligue 1 Uber Eats, l’armada parisienne de Luis Enrique aura une nouvelle occasion de lancer sa saison contre Lens. Cette fois, la nouvelle recrue Ousmane Dembélé, tout comme Kylian Mbappé, vont démarrer, de quoi mettre le feu à la défense de Brice Samba !

Et pour les moins téméraires d'entre nous, qui douteraient de la capacité du PSG à se transcender, on vous propose un plan de secours

La cote de la victoire parisienne face à Lens est de 1,60

Du côté de la Ligue 1…

Vous sentez ce parfum enivrant ? Et oui c’est le retour de notre Ligue des Talents !

Betclic, notre nouveau partenaire, est également partenaire du championnat de France ! En grands suiveurs de la Ligue 1, nous vous proposerons régulièrement des cotes spéciales sur lesquelles miser dans le championnat de France ! Après vous avoir donné le bon pari sur le choc entre Rennes et Lens (match nul coté à 3,65), cette semaine, nous allons jeter un coup d’œil à un OGC Nice-Olympique Lyonnais qui s’annonce passionnant !

Victoire de Nice contre Lyon (2,13)

Duel entre deux équipes qui n’ont toujours pas gagné en championnat cette saison. Si Nice s’est fait rattraper au cours de ces deux rencontres en ayant fait état d’un jeu collectif plus qu’intéressant (1-1 contre Lille et 1-1 contre Lorient), Lyon semble plus en difficulté. Déjà défaits à deux reprises (2-1 contre Strasbourg et 4-1 contre Montpellier), les Gones de l’ancien coach parisien Laurent Blanc auront fort à faire sans leur patron Alexandre Lacazette, suspendu suite à son exclusion de la semaine dernière. Nous imaginons donc une victoire niçoise au terme de ce choc !

La victoire de Nice contre Lyon est coté à 2,13

