PSG / RC Lens : Une victoire, deux buts et trois blessés…

Paris continue son sans faute en Ligue 1 grâce à un doublé de Barcola mais a perdu… trois joueurs ce soir sur blessure !

C’est reparti pour le PSG après la première trêve internationale de la saison, qui a vu Désiré Doué et Ousmane Dembélé revenir dans la capitale blessés… et ça va être le thème de la soirée l’infirmerie. Alors que les Parisiens s’apprêtent à avoir une semaine très chargée avec le retour de la Ligue des Champions et le Classique au Vélodrome, Luis Enrique (exceptionnellement en tribune en première mi-temps) a décidé de faire tourner une partie de son effectif avec les titularisations de Zabarnyi, Beraldo et Hernandez en défense. Le trio offensif était lui composé de Kvaratskhelia, Ramos et Barcola. Après un début de match poussif et des erreurs individuelles commises en défense, Paris ouvre la marque grâce à une merveille de frappe de Bradley Barcola (15’).

Mais à la demi-heure de jeu, Kvicha Kvaratskhelia doit laisser sa place à Ibrahim Mbaye suite à un gros coup reçu au mollet par Odson Edouard en début de rencontre. Malgré quelques situations chaudes provoquées par le jeune entrant parisien, l’équipe bis ne dégage pas une grande sérénité et concède de grosses situations devant ses cages. Le PSG mène au score à la pause mais ne convainc pas vraiment.

Le début de deuxième période est marqué par le retour de Luis Enrique sur le banc de touche et un super doublé de Bradley Barcola grâce à une nouvelle frappe de l’extérieur de la surface de réparation. Mais comme en première période, Paris perd un nouvel élément offensif, et cette fois-ci, c’est Lee King-in qui est obligé de laisser sa place à Senny Mayulu sur blessure. Et comme on le dit, jamais deux sans trois, Lucas Beraldo sort aussi sur civière après une sévère blessure à la cheville. Sans plus tarder, le coach espagnol décide de faire sortir aussi Barcola et Zaire-Emery pour Nuno Mendes et Joao Neves en plus de Fabian Ruiz. Les Rouge & Bleu gèrent tranquillement la fin de rencontre et conserve ce 2-0. Les Parisiens poursuivent leur invincibilité en Ligue 1 mais vont devoir faire face à un calendrier chargé avec une infirmerie plus remplie que jamais… Rendez-vous ce mercredi au Parc des Princes pour la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.