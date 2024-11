PSG / RCL – Doué : « Le plus important était la victoire »

Ce samedi après-midi, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG ne s’est imposé que 1-0 malgré de très nombreuses occasions.

Arrivé au PSG cet été en provenance de Rennes, Désiré Doué se fait une place dans la rotation de Luis Enrique. L’international espoirs français a tenté de se montrer dangereux ce samedi après-midi, même s’il n’a pas été précis dans le dernier geste. Au micro de beIN Sports 1, il a tenu à retenir la victoire contre Lens, la chose la plus importante pour le club de la capitale après la défaite de Monaco hier.

« On est très content parce que comme vous l’avez dit, c’est une victoire. C’est le plus important dans le football. Aujourd’hui, on a six points d’avance. On continue sur notre lancée et ça, c’est top. Après, il y a toujours des choses à travailler et à améliorer sur le plan défensif comme offensif. C’est ce que l’on va faire dès demain à l’entraînement. Pourquoi le PSG n’a pas poussé plus ? On aurait pu marquer plus de buts. Il y a des jours où on va en mettre six, d’autres où on n’en mettra qu’un seul. Mais, le plus important, ce sont les trois points et aujourd’hui, on a réussi à le faire. C’est un bon gardien en face, une bonne équipe, mais on n’a pas tout concrétisé et va continuer à travailler pour marquer le plus de buts possible à chaque match. »

A voir aussi : Malgré la victoire, Dembélé pointe le manque d’efficacité

« Mon objectif, c’est de progresser chaque jour à l’entraînement et en match »

Le numéro 14 du PSG a ensuite évoqué sa polyvalence. « Je pense qu’à mon âge, 19 ans, j’ai la chance d’être polyvalent. Je continue à travailler sur ça. J’ai des qualités offensives, je peux aussi défendre. C’est une chance. Cela me permet de jouer beaucoup de minutes et de continuer à bien m’intégrer dans l’équipe. Ce que me dit le coach ? C’est des choses que je dois garder privée parce que c’est entre lui et moi. Il y a des conseils tactiques qu’il me donne, surtout sur le plan défensif. Sur le plan offensif, c’est essayé de m’exprimer au mieux, essayé de trouver mes partenaires, de créer du danger à chaque fois. C’est ce que j’essaye de faire. Un but pour un déclic ? C’est un très grand club qui a beaucoup d’ambitions. J’en ai aussi. Mon objectif, c’est de progresser chaque jour à l’entraînement et en match. Je ne pense pas que cela va être le but qui va faire que je vais être titulaire à tous les matches. Mais la qualité de mes entrées, être pertinent dans mon jeu. Je pense qu’au fur et à mesure, je vais pouvoir m’installer dans cette équipe. »