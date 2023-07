PSG / RCL : Le premier choc de la saison programmé

Solide dauphin du PSG la saison passée, le RC Lens retrouvera les Parisiens très rapidement au cours de l’exercice 2023/2024. Après la programmation de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, la date de la troisième journée a été dévoilée également.

Le samedi 12 août (21h00), le PSG entamera sa saison de Ligue 1 Uber Eats au Parc des Princes avec la réception du FC Lorient. La rencontre sera diffusée sur les antennes de Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. Pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain enchaînera le long marathon du championnat avec un déplacement sur la pelouse du Toulouse FC le dimanche 20 août. Enfin, le mois d’août 2023 du club de la capitale s’achèvera au Parc des Princes, avec la réception du RC Lens. Le club du nord de la France, solide dauphin la saison passée, sera donc l’adversaire du PSG pour le premier choc de la saison 2023/2024. Sur son site officiel, la Ligue 1 Uber Eats communique la date du samedi 26 août pour ce premier grand rendez-vous du championnat de France. Cette rencontre entre le PSG et le RC Lens sera diffusée à 21h sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

Sur le site officiel du championnat de France, il est précisé que « le reste de la programmation de cette 3e journée de Ligue 1 Uber Eats sera communiqué à l’issue du tirage au sort des barrages de l’UEFA Champions League, le lundi 7 août 2023« .