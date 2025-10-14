PSG / RCSA : Absence de taille côté Alsacien ce vendredi

Ce vendredi, le PSG reçoit le RC Strasbourg pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 (20h45 sur Ligue 1 +). Les hommes de Liam Rosenior feront face à ceux de Luis Enrique avec une tendance inversée du côté de l’infirmerie.

Après la deuxième trêve internationale de la saison 2025 / 2026, le PSG pourrait vider son infirmerie et retrouver Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Senny Mayulu, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, en attendant encore un peu de réintégrer au groupe Marquinhos. Des retours qui pourraient être enregistrés face au RC Strasbourg ce vendredi au Parc des Princes pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Un RC Strasbourg qui lui arriverait sur la capitale avec des absences notables. En effet, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, les Alsaciens, face aux champions d’Europe, seront toujours privés de leur capitaine et attaquant star, Emmanuel Emegha. Le néerlandais « est blessé aux ischios depuis la rencontre perdue contre l’OM (1-2, le 26 septembre) […] et aucune date de retour n’est prévue pour le moment« . L’actuel troisième de Ligue 1 à une longueur du leader qu’est le PSG, devra également composer sans Mamadou Sarr, son défenseur central. Ce dernier, prêté par Chelsea, est touché à la cuisse depuis le 30 septembre dernier et reste en phase de reprise.

Touché à l’épaule et sur le carreau depuis un mois, Sebastian Nanasi devrait lui faire son retour dans le groupe de Liam Rosenior pour le déplacement à Paris.