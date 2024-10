PSG / RCSA – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG retrouvait les terrains avec la réception de Strasbourg pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont logiquement imposés grâce à des belles performances de Bradley Barcola et Senny Mayulu, entre autres.

Quinze jours après son match nul sur la pelouse de Nice (1-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 hier soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée. Pour cette rencontre placée entre la fin de la trêve internationale et les chocs contre le PSV Eindhoven et Marseille, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over contre les Strasbourgeois. Le coach du PSG avait par exemple décidé de titulariser Senny Mayulu. Le titi parisien a fortement brillé hier soir avec, à la clé, son premier but en Ligue 1. Dans L’Equipe, il a obtenu un 6. « Il s’était contenté de bouts de matches en ce début de saison, mais a répondu présent pour sa première titularisation. Une activité offensive impressionnante (6 tirs), avec une frappe sur le poteau (12e), un but (18e), un gros loupé seul face à Petrovic (42e) et un ballon arrêté à bout portant (50e). » Le Parisien a été un peu plus généreux avec un 6,5. « Le Parisien le plus dangereux de la soirée, c’est lui ! Titulaire surprise, le jeune milieu s’est procuré quatre occasions franches. […] Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu un milieu apporté autant offensivement. »

Bradley Barcola homme du match, Beraldo encore en difficulté

Les deux quotidiens n’ont pas hésité au moment de donner la meilleure note du match à un joueur du PSG. C’est bien évidemment Bradley Barcola, auteur d’un but et d’une passe décisive sur la pelouse du Parc des Princes. Dans L’Equipe, il a reçu un 8. « Quelle douceur de le voir jouer quand il est aussi aérien. Sa vitesse et ses crochets ont fait beaucoup de mal à la défense strasbourgeoise. Il n’avait pas encore fait de passe décisive cette saison. C’est chose faite pour Mayulu (18e). Son septième but en Ligue 1 a suivi (66e) pour une prestation complète. » Du côté du Parisien, c’est un 7,5. « Le déchet appartient aussi à ceux qui tentent. Quelques ballons perdus mais surtout des dribbles et des débordements dévastateurs. Il a été le principal détonateur des actions parisiennes et termine avec une passe décisive sur l’ouverture du score, avant de marquer son septième but de la saison (65e). » Les deux quotidiens ont aussi souligné la performance de Milan Skriniar avec un 6. Une nouvelle fois titulaire hier soir, Lucas Beraldo a encore une fois été en difficulté. Il a obtenu un 4 dans Le Parisien. « Titularisé comme latéral gauche, le défenseur a connu un début de match très compliqué avec plusieurs relances dangereuses plein axe et des difficultés au duel lorsque Bakwa ou Diarra venaient dans sa zone. Il est également pris sur la réduction du score adverse (58e). Seul point positif : son implication sur le deuxième but parisien. » Pour L’Equipe, c’est un 5. « Du déchet dans ses sorties de balle en début de match (9e), puis il a ajusté la mire. Il amène le deuxième but au bout d’un débordement (47e). Défensivement, il a livré une partition plutôt consistante jusqu’à la percée de Bakwa sur le 1er but alsacien (58e). Ça l’a un peu perturbé par la suite, il s’est moins livré. À noter sa bonne entente avec Barcola sur les transitions. »