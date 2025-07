PSG / Real – Des membres du CUP présents dans les tribunes

Pour sa demi-finale de Coupe du monde des clubs ce mercredi, le PSG pourra compter sur le soutien d’une centaine de membres du Collectif Ultras Paris.

Le PSG sera soutenu par ses fervents supporters lors de sa demi-finale de Coupe du monde des clubs au MetLife Stadium de New-York. En effet, comme le rapporte L’Equipe, une centaine de membres du Collectif Ultras Paris seront attendus dans les tribunes pour soutenir la formation de Luis Enrique. Ils seront accompagnés par les fan-clubs locaux. Le club parisien a proposé « aux leaders du CUP un package payant pour leurs membres, libres à eux d’emmener qui ils voulaient. Comme cela a déjà été fait par le passé, les leaders ont été invités », précise L’E.

Le PSG avait fait une offre imbattable de 500€ qui comprenait un vol aller-retour Paris-New York, l’hôtel, les transferts, le billet pour la demi-finale et une éventuelle finale. Les champions d’Europe ont voulu faire dans la discrétion, comme l’a indiqué le club auprès de RMC Sport. « On n’a pas fait de communication dessus mais on voulait faire un geste, rendre la pareille aux fans les plus fidèles. » Le média sportif indique « qu’aucun chiffre officiel n’a été annoncé sur le nombre de voyageurs mais cela concerne quelques centaines de personnes, dont des ultras abonnés depuis longtemps. »