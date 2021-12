PSG / Real, du 49 / 51 pour Nabil Djellit

Après un scénario pour le moins rocambolesque, le PSG fera finalement face au Real Madrid pour ses huitièmes de finales de la Ligue des Champions (15 février / 9 mars). Un adversaire forcément un chouïa plus compliqué que Manchester United… Néanmoins, pour Nabil Djellit, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, cette confrontation apparait très équilibrée. Seule l’expérience des Madrilènes fait légèrement pencher la balance en leur faveur selon lui.

« Le favori ? Pour moi, c’est du 51 / 49 pour le Real. Cela se joue sur l’expérience et la force de l’habitude. Un Real qui a très bien débuté sa saison en Liga. Un retour d‘Ancelotti qui a réussi à remettre de la cohérence et de la cohésion dans cette équipe. Cette équipe possède un milieu de terrain qui repousse à chaque fois les limites. Face à l’Atlético on a vu un Vinicius époustouflant, mais surtout un Luka Modric qui a su donner le tempos. Il va falloir presser ce milieu de terrain, ne pas les laisser dans leur fauteuil… Et ça, je ne sais pas si c’est la spécialité du PSG. »