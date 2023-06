PSG / Real Madrid, le plus beau souvenir de Lama au Parc

Le PSG a remporté le titre de champion de France, le onzième de son histoire. Il est le seul recordman de titreS en Ligue 1. Bernard Lama, gardien légendaire des Rouge & Bleu s’est remémoré ses souvenirs du titre de 1994.

Même s’il n’a pas réalisé sa meilleure saison, le PSG s’est offert le titre de champion de France devant Lens et Marseille. Un onzième titre de Ligue 1 qui lui permet de s’offrir seul le record, mettant Saint-Etienne à une unité. Après 1986, le premier de l’histoire des Rouge & Bleu, il aura fallu attendre huit ans pour voir le club de la capitale soulever de nouveau le trophée de Champion de France, soit en 1994. Dans cette équipe, Bernard Lama était le dernier rempart. Pour PSG TV, l’ancien portier est revenu sur ce sacre de 1994, son seul à Paris malgré sept ans passés au club (1992-1997, 1998-2000, 318 matches).

« Pour notre génération aussi, remporter ce titre-là était important »

« C’était contre Toulouse. Je revois la tête de Ricardo qui nous donne le titre. C’était un grand soulagement. C’était mon premier titre de champion. Pour notre génération aussi, remporter ce titre-là était important. Le contexte était délicat, difficile, c’était donc compliqué d’être champion à cette époque. J’ai l’image du but de Ricardo, du coup de tête. En fait c’était l’un de nos points forts, nous marquons sur l’un de nos points forts et, en plus, c’était un défenseur qui marquait. Ça démontrait vraiment que toute l’équipe était investie. » Le meilleur gardien de l’histoire du PSG a aussi évoqué son meilleur souvenir au Parc des Princes. « J’ai beaucoup de souvenirs… Mais je pense que le plus fort, pour moi, reste la victoire contre le Real Madrid en 1993, en Coupe UEFA. Le scénario fait que c’était exceptionnel, et c’était la première fois que nous sortions un très grand d’Europe. Je crois que je n’ai pas dormi pendant deux jours avec l’adrénaline, et ça a été compliqué par la suite ! »

A voir aussi: Pastore : « J’ai vécu énormément de belles choses au PSG »