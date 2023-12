PSG / Real Sociedad : La billetterie ouverte !

Pour le compte des huitièmes finale de Ligue des Champions, le PSG a hérité de la Real Sociedad au tirage au sort. Si les dates ont été fixées, la billetterie est désormais ouverte aux supporters parisiens.

La manche aller du huitième de finale entre le PSG et la Real Sociedad se jouera le 14 février prochain au Parc des Princes. L’occasion pour le club de la capitale d’ouvrir sa billetterie ce vendredi 22 décembre afin de permettre aux plus fidèles Rouge & Bleu d’acquérir d’ores et déjà leur billet afin d’assister à une grande soirée européenne au Parc des Princes. Pour cela, la billetterie du jour offre aux supporters du Paris Saint-Germain l’occasion d’avoir un billet pour la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats face au Havre le 24 avril prochain. Un pack 2 matchs à retrouver sur le site officiel du club de la capitale : ici.