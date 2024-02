PSG/Real Sociedad – La composition probable des Parisiens

À l’approche du match décisif opposant le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur Luis Enrique se retrouve face à une série de choix déterminants pour la composition de son équipe. À la veille du match, Le Parisien a livré sa composition probable.

Ugarte ou Ruiz au milieu ?

Entre les différentes options à disposition, Luis Enrique doit décider qui de Fabian Ruiz ou de Manuel Ugarte sera aligné au cœur du jeu, un choix qui pourrait avoir un impact significatif sur le déroulement de la rencontre. Lors des séances d’entraînement intensives et des réunions tactiques, le staff technique analyse avec minutie les performances individuelles de chaque joueur, ainsi que leur adéquation avec la stratégie de jeu prévue pour contrer les attaques de l’équipe adverse.

À voir aussi : Luis Enrique avant PSG / Real Sociedad : « Le statut de favoris ? Il faudra le démontrer ! »

Par ailleurs, le retour de Kang-in Lee après une période de repos suscite des interrogations quant à son intégration dans l’équipe de départ. L’entraîneur doit évaluer si le jeune joueur est prêt à relever le défi et à contribuer de manière significative à la victoire de son équipe. En défense, les décisions concernant l’alignement des joueurs centraux et latéraux sont également cruciales pour assurer une solidité défensive tout en maintenant une menace offensive constante.

Enfin, en attaque, la présence de Kylian Mbappé est indispensable pour le Paris Saint-Germain. La forme physique et la détermination du jeune prodige français sont confirmées par ses coéquipiers et le staff technique. Luis Enrique et son équipe travaillent sans relâche pour trouver la combinaison parfaite de joueurs qui leur permettra de remporter une victoire cruciale et de prendre une avance décisive dans cette double confrontation de la Ligue des Champions.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.