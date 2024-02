PSG / Real Sociedad : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille la Real Sociedad à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Voici les compositions officielles.

C’est le jour J. Le PSG affronte la Real Sociedad au Parc des Princes à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Le club de la capitale aura à coeur de livrer une belle partition devant ses supporters avant le match retour en Espagne le 5 mars. Et pour cette rencontre, Luis Enrique réservé une surprise dans son onze de départ.

À voir aussi : PSG / Real Sociedad : Annoncez votre pronostic

Ruiz préféré à Ugarte, Beraldo titulaire

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo occuperont les couloirs tandis que Danilo Pereira et Marquinhos formeront la charnière centrale. Lucas Hernandez débute donc sur le banc. L’entrejeu est composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. L’Espagnol est préféré à Manuel Ugarte. Enfin, en attaque, le trio Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola est associé. En face, la Real Sociedad ne pourra pas compter sur son capitaine, Mikel Oyarzabal, absent de la feuille de match.

Feuille de match PSG / Real Sociedad

Huitièmes de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus / RMC Sport 1 – Arbitre principal : Marco Guida – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Giorgio Peretti – Quatrième arbitre : Fabio Maresca – VAR : Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, K.Mbappé, Barcola Remplaçants : Navas, Tenas, Ugarte, Ramos, Asensio, L.Hernandez, Kolo Muani, Mukiele, Soler, E.Mbappé, Mayulu

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, K.Mbappé, Barcola Le XI de la Real Sociedad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Merino (c), Zubimendi, Mendez – Kubo, Silva, Barrenetxea. Remplaçants : Marrero, Fraga, Zakharyan, Gonzalez, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, Turrientes, Magunacelaya, Marin, Aramburu

: Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Merino (c), Zubimendi, Mendez – Kubo, Silva, Barrenetxea.