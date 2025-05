PSG / Reims – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Les Rouge & Bleu sont annoncés largement favoris dans cette finale.

Avant de penser à sa finale de Ligue des champions, le PSG devra bien négocier celle de Coupe de France face au Stade de Reims ce samedi soir. Face à un adversaire qui lutte pour son maintien en Ligue 1 en barrages, le club de la capitale est annoncé favori dans cette 108e édition de la finale de Coupe de France. Luis Enrique pourra compter sur la quasi totalité de son effectif, seul Presnel Kimpembe manque à l’appel.

Et à quelques minutes du coup d’envoi de cette rencontre, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Rémois ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG s’était imposé face à l’AJ Auxerre (3-1) pour sa dernière de la saison au Parc des Princes. Un bon résultat annoncé ici par parisienmaniia, freeed, Magvore, Thierry17, Fox Mulder et Alexandre Le Grand. Félicitations à eux !!!