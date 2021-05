PSG / Reims : Guion convoque 20 joueurs dont Doumbia

Le PSG reçoit le Stade de Reims demain (21 heures, Canal+ décalé) au Parc des Princes dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour son avant-dernière apparition sur le banc rémois David Guion a convoqué un groupe de 20 joueurs. En doublure du gardien de but Predrag Rajkovic, on trouve Dialy Ndiaye, en l’absence de Yehvann Diouf (genou) et de Louis Pelletier (genou). Moussa Doumbia revient dans le groupe, Alexis Flips en sort. Valon Berisha (genou) et Dion Lopy (cuisse) ne seront pas du voyage à Paris.

Le XI de départ potentiel : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (c), Konan – Cassama – Mbuku, Munetsi, Chavalerin, Cafaro – Dia Remplaçants : Ndiaye, De Smet, Maresic, Kutesa, Doumbia, Zeneli, Drammeh, Touré, Sierhuis Entraîneur : Guion

