PSG / Reims : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG et le Stade de Reims s’affrontent à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Et Khvicha Kvaratskhelia est titulaire pour sa première sous le maillot parisien.

Le PSG voudra surfer sur son excellente forme du moment pour prendre provisoirement une avance considérable en tête du classement. Privés d’Achraf Hakimi et Marquinhos, préservés, Luis Enrique a décidé de lancer dans le grand bain sa nouvelle recrue : Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia titulaire

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma conserve sa place de titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes évoluera sur le flanc gauche. La charnière centrale est composée des deux gauchers Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In, Fabian Ruiz et Désiré Doué sont alignés. Pour l’attaque, la nouvelle recrue Khvicha Kvaratskhelia sera associé à Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Un onze de départ assez offensif concocté par le coach parisien.

🚨 Le 11 du PSG avec LA PREMIÈRE de Kvaratskhelia en attaque en compagnie de Dembele et Ramos !



Le reste de la compo : Donnarumma – Zaïre-Emery, Beraldo, Hernandez, Mendes – Lee, Ruiz, Doué – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia



💬 Vous approuvez l’équipe alignée ?! pic.twitter.com/RVnsydNW6Q — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 25, 2025

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade de Reims

19e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Cyril Gringore et Maika Vanderstichel

Le XI du PSG : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, L.Hernandez, Nuno Mendes – Lee, F.Ruiz, Doué – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Kimpembe, Zague, Pacho, Vitinha, Mayulu, J.Neves, Asensio, Barcola

: Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, L.Hernandez, Nuno Mendes – Lee, F.Ruiz, Doué – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia Le XI de Reims : Diouf – Buta, Finn, Kipré, Akieme – Munetsi, Atangana, Teuma (c) – Ito, Nakamura, Diakité Remplaçants : Olliero, Sekine, Sangui, Kone, Bamba, Gueu, Salama, Diakhon, Orazi

: Diouf – Buta, Finn, Kipré, Akieme – Munetsi, Atangana, Teuma (c) – Ito, Nakamura, Diakité