PSG / Reims : les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG et le Stade de Reims s’affrontent à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre idéale pour poursuivre la rotation d’effectif.

Trois jours après le succès retentissant face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. À l’occasion de la 19e journée de L1, le leader du championnat accueille le Stade de Reims (13e) au Parc des Princes (21h05 sur DAZN). L’objectif sera de conserver son invincibilité en L1 et de poursuivre avec brio la rotation d’effectif en vue de l’autre match important face à Stuttgart (29 janvier) en C1. Cette rencontre sera aussi l’occasion de voir les premiers pas de Khvicha Kvaratskhelia sous les couleurs parisiennes.

Mayulu ou Fabian Ruiz dans l’entrejeu ?

Et pour ce match face aux Champenois, Luis Enrique pourrait débuter avec une équipe compétitive dès le coup d’envoi. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma est pressenti pour conserver sa place. En défense, les titulaires habituels Achraf Hakimi et Marquinhos devraient enchaîner une deuxième rencontre de suite. En revanche, Willian Pacho pourrait être laissé au repos, permettant ainsi à Lucas Beraldo de retrouver une place de titulaire au poste d’axial gauche. Suspendu face à Stuttgart, Nuno Mendes a des chances de débuter sur le banc et laisser son couloir à Lucas Hernandez. Dans l’entrejeu, L’Equipe et Le Parisien partent sur les titularisations de Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. En revanche, un doute subsiste pour le troisième homme. Selon le quotidien sportif, Fabian Ruiz tiendrait la corde. De son côté, le journal francilien voit la titularisation de Senny Mayulu. Enfin, pour l’attaque, le trio Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola pourrait être associé.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Ramos, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Ramos, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Barcola Le XI probable de Reims : Diouf – Buta, Okumu, Kipré, Sangui (ou Akieme) – Munetsi, Atangana, Teuma (c) – Ito, Nakamura, Diakhon

