PSG / Reims – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21 heures, France 2, BeIN Sports 1), le PSG affronte Reims en finale de la Coupe de France. La seule incertitude dans le onze de départ se situe entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

Une semaine avant sa finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, le PSG joue une autre finale ce samedi soir. Le club de la capitale affronte en effet Reims au Stade de France pour tenter de s’offrir sa seizième Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet, seul Presnel Kimpembe est blessé. Pour cette rencontre contre les Rémois, le coach espagnol devrait aligner son équipe type.

Une défense et un milieu sans surprise

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait être aligné. Ce sera sa première en Coupe de France cette saison. Le gardien du PSG devrait être protégé par la défense type, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pas de surprise non plus au milieu de terrain, selon L’Equipe et Le Parisien. Joao Neves et Fabian Ruiz devraient accompagner Vitinha. Les deux quotidiens ne sont en revanche pas d’accord sur le joueur qui occupera le couloir droit de l’attaque. Pour L’Equipe, ce sera Bradley Barcola alors que pour Le Parisien, c’est Désiré Doué qui sera choisi par le coach du PSG. Les deux autres postes de l’attaque seront sans surprise confiés à Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.