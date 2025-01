PSG / Reims – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi soir, le PSG a concédé le nul contre Reims lors de la 19e journée de Ligue 1 (1-1). Buteur, Ousmane Dembélé a encore brillé, alors que Khvicha Kvaratskhelia a été intéressant pour sa première.

Le PSG retrouvait le Parc des Princes et la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception du Stade de Reims pour le compte de la dix-neuvième journée. Trois jours après Manchester City et quatre jours avant Stuttgart, Luis Enrique avait décidé de faire du turnover dans son onze de départ. Arrivé il y a huit jours, Khvicha Kvaratskhelia a débuté la rencontre. Et l’international géorgien a rendu une belle copie. Disponible, il a tenté et essayé d’apporter du danger sur son côté gauche. Il est passeur décisif sur le but d’Ousmane Dembélé. Ce dernier, qui a marqué son 13e but toutes compétitions confondues, a encore une fois été le dépositaire du jeu du PSG. Avec ses courses et ses décalages, il a fait mal à la défense rémoise. Une prestation dans la lignée de sa bonne saison.

Zaïre-Emery encore en difficulté sur ce poste de latéral droit

De nouveau titularisé, cette fois-ci en tant que relayeur dans le milieu du PSG, Désiré Doué a livré une belle prestation, dans la continuité de ces dernières semaines. Premier à se montrer dangereux avec une frappe qui passe de peu à côté (22e), l’ancien rennais a eu des prises de balle incisives et des passes inspirées. Il est également l’un des acteurs du but d’Ousmane Dembélé. Aligné dans le couloir droit de la défense du PSG, Warren Zaïre-Emery a été en difficulté sur la pelouse du Parc des Princes. Le titi a connu quelques errements défensifs dans son couloir où il affiche ses limites, comme sur l’action du but rémois. Titulaire en défense centrale au côté de Lucas Hernandez, Lucas Beraldo a encore une fois été en dessous. Sur le but rémois, il est passif et ne monte pas assez vite pour contrer la tentative de Nakamura. Malgré ses relances très propres, ses sorties de balles fluides, sa prestation est entachée par son manque d’agressivité. Titulaire en pointe, Gonçalo Ramos a eu du mal à exister. Il a trop peu été trouvé par ses partenaires. Il aurait dû faire beaucoup mieux sur sa première action face à Diouf ou sur sa frappe trop sur le gardien rémois, qui l’a claqué sur son poteau.