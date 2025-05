PSG / Reims – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est facilement imposé contre Reims en finale de la Coupe de France. Bradley Barcola, Désiré Doué et Achraf Hakimi ont fortement brillé lors de cette rencontre.

Vainqueur du Trophée des champions et de la Ligue 1, le PSG voulait réaliser pour la deuxième saison de suite le triplé national. Pour cela, il affrontait Reims en finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu Bradley Barcola brillé. Aligné sur le côté gauche de l’attaque parisienne, l’international français a fait trembler les filets à deux reprises en trois minutes pour lancer parfaitement les Rouge & Bleu (16e et 19e). Il a également été passeur décisif sur le troisième but de la rencontre d’Achraf Hakimi. Remuant, il a été un véritable poison pour la défense rémoise, qui a très peu de fois réussi à le stopper. Il a obtenu un 8 dans L’Equipe et un 8,5 dans Le Parisien. Le quotidien francilien indique : « Particulièrement incisif sur l’aile gauche, il a lancé Paris en ouvrant le score d’un tir dans le petit filet à la sortie d’un bon appel (1-0, 16e) avant de récidiver deux minutes plus tard en poussant le cuir devant la ligne (2-0, 18e). Il signe aussi une passe décisive pour Hakimi (3-0, 43e) et aurait même pu marquer un triplé sans un bel arrêt du gardien rémois (57e). » Alors qu’il devait être remplaçant, Désiré Doué a suppléé au dernier moment Khvicha Kvaratskhelia, malade. Et l’ancien Rennais est resté sur ses standards de ses derniers mois. Remuant, percutant, il a fait la misère à la défense rémoise, s’offrant en prime deux passes décisives. Du très haut niveau pour le numéro 14 du PSG, qui a reçu un 7 dans L’Equipe et un 8 dans Le Parisien.

Joao Neves métronome au milieu de terrain

Autre joueur du PSG qui a fortement brillé du côté du PSG, Achraf Hakimi. Troisième et dernier buteur de la rencontre, le latéral droit marocain n’a jamais été mis en difficulté défensivement et était omniprésent sur le front de l’attaque pour aider ses attaquants. Il a enchaîné les montées sans pour autant se fatiguer et aurait pu être décisif plusieurs fois dans ce match. Il a obtenu un 8 dans L’Equipe et un 7,5 dans Le Parisien. Autre joueur du PSG performant hier, Joao Neves. Le milieu de terrain portugais a été le métronome du jeu parisien, tout en réalisant un pressing de tout instant, empêchant les Rémois de s’approcher de la surface parisienne. Il a reçu un 7 dans les deux quotidiens. De son côté, Ousmane Dembélé a livré une bonne copie, même si cette dernière est ternie par ses occasions manquées. Le Parisien lui a mis un 6, estimant que s’il n’avait pas marqué, « il a fait le match qu’il fallait en jouant les chefs d’orchestre sur de nombreux ballons. Il n’a pas hésité à décrocher pour aspirer l’adversaire. »De son côté, L’Equipe est plus dure avec seulement un 4.