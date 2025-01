PSG / Reims : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG a concédé un match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1) en Ligue 1. Une rencontre marquée par la première de Khvicha Kvaratskhelia.

Entre deux confrontations capitales de Ligue des champions, ce match de la 19e journée de Ligue 1 était la rencontre parfaite pour faire du turnover et laisser certains cadres au repos. Avec un onze de départ remanié mais offensif, le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1). Si le club parisien reste toujours invaincu en championnat, la principale attraction de ce samedi soir était la titularisation de Khvicha Kvaratskhelia.

Début mitigé pour Kvaratskhelia, Doué en confiance dans l’entrejeu

Malgré sa passe décisive sur le but d’Ousmane Dembélé, l’ancien Napolitain doit encore trouver ses marques avec sa nouvelle formation. Il reçoit tout juste la moyenne dans L’Equipe (5/10) : « Le Géorgien, qui n’avait plus joué depuis le 29 décembre, a connu une première très contrastée. Effacé et emprunté en première période – 11 ballons perdus, aucune différence individuelle -, il a mis plus d’intensité et de justesse en seconde avec des courses intérieures incisives. C’est sur l’une d’elles qu’il ‘offre’ l’ouverture du score à Dembélé (1-0, 47e). Avant d’être remplacé par Asensio (83e), il avait été installé numéro 9. Sans grand succès. » De son côté, l’international français confirme son côté buteur dans cet exercice 2024-2025. Il a inscrit son 13e but de la saison. « Un bon résumé de ce Dembélé 2024-2025. Avec une efficacité – 13e but cette saison – qui éloigne les clichés qui lui collent à la peau (1-0, 47e). L’ailier n’a pas tout réussi, s’enferrant parfois dans ses dribbles mais il a une influence régulière dans le jeu parisien. Par ses prises de vitesse mais aussi par une certaine clairvoyance dans son jeu de passes. Il est l’auteur une frappe enroulée détournée par Yehvann Diouf (14e), c’est lui qui initie le pressing sur la grosse occasion de Ramos (26e) », analyse L’E qui lui attribue la note de 6/10.

Autre satisfaction de la soirée, l’utilisation de Désiré Doué dans un rôle de relayeur. L’ancien Rennais a affiché une certaine liberté sur le terrain et a été le meilleur offensif des Rouge & Bleu. Il reçoit la note de 6/10 dans les deux quotidiens. « Très libre sur le terrain, l’ancien Rennais a su profiter de cette position où on l’a senti en confiance. Beaucoup plus altruiste qu’à l’accoutumée, à l’image de ce service pour Ramos (31e) et de ses renversements, le numéro 14 a été le meilleur offensif parisien. Il remise intelligemment pour Kvaratskhelia sur le but de Dembélé et s’illustre notamment par une jolie frappe non cadrée (22e) », souligne Le Parisien. En revanche, Gonçalo Ramos n’a pas marqué de points ce samedi soir (3/10) : « Un soir à oublier pour l’attaquant portugais qui demeure toujours plus performant en sortant du banc qu’en étant titulaire. Le numéro 9 a pourtant eu les occasions pour marquer, mais il s’est soit emmêlé les pinceaux (26e) ou a manqué de justesse dans la finition, en trouvant notamment le poteau (31e). Dans le jeu, il n’a jamais semblé connecté à ses partenaires », regrette le journal francilien.