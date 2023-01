PSG / Reims : Les notes des Parisiens dans la presse

En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG a une nouvelle déçu avec un match nul concédé dans les ultimes instants face au Stade de Reims (1-1). Et peu de Parisiens ont donné satisfaction au Parc des Princes.

Décidément, le PSG enchaîne les piètres prestations depuis son retour à la compétition. Alors qu’une belle occasion s’offrait au club parisien de prendre ses distances en tête du championnat après les contre-performances du RC Lens et de l’Olympique de Marseille, les joueurs de Christophe Galtier ont gâché cette opportunité. Trop brouillons pendant 90 minutes où seul Neymar Jr aura réussi à tromper la défense adverse, les Parisiens ont vu les Champenois égaliser dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Folarin Balogun. Un scénario cruel mais logique tant les Parisiens n’ont rien proposé pendant 90 minutes.

Neymar et Donnarumma au niveau, Soler, Messi et Mbappé déçoivent

Unique buteur de la rencontre, Neymar Jr a été le seul attaquant au niveau ce dimanche soir au Parc des Princes. Titulaire dans le couloir gauche du 4-4-2 de Christophe Galtier avant d’évoluer un peu plus haut sur le terrain, le Brésilien a dans un premier temps souffert face à la défense rémoise. « C’est tout de même lui qui a fait les rares différences de son équipe en première période. A subi beaucoup de fautes », rapporte L’Equipe qui lui attribue la note de 6/10. Tout le contraire de ses compères d’attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont récolté la note de 4/10. Concernant le septuple Ballon d’Or, il s’est procuré quelques situations de but, mais il a raté de nombreuses choses en multipliant les mauvais choix.

Autre rare satisfaction de la soirée, Gianluigi Donnarumma. Après s’être fait une grosse frayeur au bout de quelques secondes de jeu avec une relance ratée, le gardien du PSG a sauvé à de nombreuses reprises les siens en première période. « Précieux dans ses sorties aériennes, il ne peut rien sur l’égalisation », analyse Le Parisien qui lui octroie la note de 6/10. Et comme depuis de trop nombreuses semaines, un joueur figure dans les flops de la soirée : Carlos Soler. « On a cru sur les premiers instants qu’il serait dans un bon soir, mais il s’est liquéfié. Rarement touché sur son côté droit, il a traversé la rencontre sans éclat », note Le Parisien (3/10).