Le PSG a repris son train-train quotidien en retrouvant le chemin de l’entraînement ce lundi 15 juillet. Comme depuis deux étés maintenant, tous les joueurs sous contrat ne seront pas conviés aux séances mises en place, et certains prendront part à des entraînements à part du groupe de Luis Enrique.

En préparation de sa saison 2024/2025, le PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement avec des tests physiques et médicaux ce lundi et mardi, avant d’organiser sa première séance sous les ordres de Luis Enrique, ce mercredi. La reprise combinée au mercato, ne suffit pas à la préparation de la saison prochaine. En effet, le technicien espagnol a besoin d’affiner son effectif, et c’est en ce sens que le club de la capitale, selon Le Parisien, met une nouvelle fois en place cet été un groupe à part de joueurs qui ont vocation à quitter le Paris Saint-Germain. Ces derniers ont été mis au courant en ayant été reçu par Luis Campos. Le dirigeant portugais « a reçu au cours des deux derniers jours plusieurs joueurs pour leur indiquer que le PSG ne comptait pas sur eux pour la saison à venir et qu’il leur fallait trouver une porte de sortie ». Ce système de « loft » a été mis en place dès la reprise cette semaine, au contraire de l’été dernier ou les joueurs indésirables avaient eu l’opportunité de s’entraîneur une semaine complète avec le groupe principal, avant d’être mis à l’écart. C’est une nouvelle fois Luis Campos lui même qui a informe ces joueurs en questions qu’ils ne participeraient pas aux entraînement de Luis Enrique, dès la première séance. En conséquence, ce mercredi matin, « Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba mais également Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet étaient donc absents », toujours selon Le Parisien.

Le programme de reprise pour ces joueurs se fera en individuel, avant de former un nouveau groupe à part, qui évoluera au Campus PSG pour bénéficier des mêmes conditions que les autres, mais certainement à des horaires décalés. A noter que ces indésirables n’évolueront pas avec le groupe des U23 qui reprend lundi 22 juillet prochain, mais formeront réellement un groupe à part. Sur son compte X, le bien informé @Djaameel_ confirme la mise en place de ce groupe à part « à partir de la semaine prochaine« . Ce dernier confirme la liste de joueurs évoqués par nos confrères du Parisien, et souligne la participation au premier entraînement de la saison Carlos Soler, Nordi Mukiele, Matvey Safonov, Gabriel Moscardo, Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye.