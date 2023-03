PSG / Rennes – Annoncez votre pronostic

Cet après-midi (17h05), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier devra faire avec un groupe décimé.

Avec son succès contre Brest, grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match (1-2), le PSG a pris 10 points d’avance en tête sur son dauphin, Marseille. Grâce à son succès (3-0) hier soir contre la lanterne rouge, Angers, Lens a provisoirement repris la deuxième place et pointe à neuf points des Parisiens. Les hommes de Christophe Galtier voudront poursuivre leur série de quatre victoires de suite en Ligue 1 afin de conserver leur bel avantage en tête du championnat. Pour cette rencontre contre Rennes, le coach du PSG devrait sans plusieurs cadres. Sa défense est décimé avec les absences de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Marquinhos et Sergio Ramos. Il va devoir donc innover pour son onze de départ.

