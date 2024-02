PSG / Rennes : Annoncez votre pronostic

Ce dimanche en fin d’après-midi (17h05 sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Une semaine après sa victoire sur la pelouse du FC Nantes, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche avec la réception du Stade Rennais. Face à une formation en grande forme et qui reste sur six succès d’affilée en championnat, le club parisien aura à cœur de reprendre 13 points d’avance en tête du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Marquinhos, laissé au repos après un soucis physique au mollet, et des blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. En revanche, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe pour la première fois depuis le 30 avril.

Et à deux heures du coup d’envoi entre les Parisiens et les Rennais, comment sentez-vous cette rencontre ? Annoncez votre pronostic dans les commentaires. Il y a une semaine, le PSG s’était imposé à la Beaujoire (0-2) face au FC Nantes. Un score annoncé ici par Freor Luis Enrique, Luthor#PSG et Mr_RYC. Félicitations à eux !