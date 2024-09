PSG / Rennes – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée. Deux heures avant cette rencontre, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Une semaine après son match nul contre le Stade de Reims (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Rennes pour le compte de la sixième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans huit joueurs. Touchés contre les Rémois, Vitinha et Désiré Doué sont forfaits, tout comme Gianluigi Donnarumma, qui a une gêne à la cuisse droite depuis le match contre Brest. Performant depuis le début de la saison, Marco Asensio s’est blessé contre Rennes et doit aussi faire l’impasse pour ce soir. Le coach du PSG devra encore bricoler pour aligner un onze compétitif pour s’imposer contre les Rennais et préparer au mieux le déplacement à Arsenal mardi soir.

À deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et les Rennais. Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires. Samedi dernier, le PSG a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse de Reims. Un score annoncé ici par Zoltan et Baby Bejita. Bravo à eux !!!