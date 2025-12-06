PSG / Rennes – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG accueille le Stade Rennais avec pour ambition de rester au contact du leader, le RC Lens.

Avec la victoire du RC Lens face au FC Nantes (2-1), le PSG ne pourra pas récupérer sa place de leader lors de cette 15e journée de Ligue 1. Mais pour rester au contact des Sang & Or, qui comptent actuellement quatre points d’avance en tête du classement, les Parisiens seront dans l’obligation de s’imposer face au Stade Rennais ce samedi soir.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Stade Rennais ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le club de la capitale s’était incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Aucun Csiens n’avait donné le bon résultat ici.