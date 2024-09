PSG / Rennes : Julien Stephan peste contre l’arbitrage

Si la victoire du PSG face au Stade Rennais ne souffre d’aucune contestation, le coach des Bretons, Julien Stephan, n’a pas apprécié l’arbitrage du match.

Mission accomplie pour le PSG. Après un résultat nul sur la pelouse du Stade de Reims (1-1) la semaine passée, les champions de France en titre se sont bien relancés avec un succès mérité face au Stade Rennais (3-1). Malgré un effectif décimé, les Rouge & Bleu ont pu s’appuyer sur des grosses performances de Bradley Barcola, João Neves ou encore Lee Kang-In.

« Si au Parc, on mérite d’avoir deux penalties, il faut nous les siffler »

Après avoir dominé pendant 70 minutes, les Parisiens se sont relâchés en fin de match avec quelques frayeurs. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Rennais, Julien Stephan, a pesté contre l’arbitrage d’Hakim Ben El Hadj. Le technicien français reproche notamment le but refusé à Alidu Seidu pour une faute de main qui aurait permis à sa formation de revenir à 3-2 en fin de rencontre ou encore une main non-sifflée de Warren Zaïre-Emery dans la surface parisienne. Deux faits de jeu finalement bien arbitrés. « Si au Parc, on mérite d’avoir deux penalties, il faut nous les siffler. On siffle avec le bouche, on va jusqu’au bout et on n’hésite pas. L’année dernière, ça nous coûte la victoire ici, je dis pas que cette fois-ci, ça nous coûte aussi la victoire. Mais voilà, il y a certainement un penalty qui aurait dû être sifflé sur la main de Zaïre-Emery. Je n’ai pas revu l’action d’Alidu Seidu, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’imagine que c’est justifié si ça a été checké. À 3-2 à 10 minutes de la fin, le match aurait été intéressant à voir », a déclaré le coach des Bretons, dans des propos rapportés par RMC Sport.

En revanche, Julien Stéphan ne remet pas en cause la victoire du PSG et la supériorité parisienne dans cette rencontre : « On a été dominés par une équipe capable de nous sanctionner sur des actions très longues et des pertes de balles qui nous ont été fatales. Moi, le regret que j’ai, ce sont les ballons récupérés dans les 30 derniers mètres, qu’on n’a pas bonifiés. Le parti pris était de les presser. On prend ce premier but dans un temps fort pour nous. Il fallait absolument qu’on progresse très vite à la récupération (…) Un PSG meilleur que la saison passée ? Oui, mais c’est encore tôt pour comparer. Ils sont forts individuellement dans les duels, ils ont arraché beaucoup de ballons. Ils sont capables de presser, de se replier, ils sont solides même si on a vu quelques failles en fin de match, même s’il y a eu quelques changements en fin de match et une dynamique différente. »