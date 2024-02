Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais en Ligue 1. Et très bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe.

Une semaine après sa victoire sur la pelouse du FC Nantes (0-2), le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche avec la réception du Stade Rennais, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une belle affiche face à une formation bretonne invaincue depuis le 17 décembre en championnat et qui reste sur six succès d’affilée. De son côté, Luis Enrique aura à coeur de se servir de cette rencontre pour préparer au mieux les prochaines échéances à venir.

A voir aussi : PSG / Rennes : les compositions probables

Une première pour Nuno Mendes depuis le 30 avril

Et une excellente nouvelle est arrivée ce dimanche en fin de matinée. Absent des terrains depuis le 30 avril dernier en raison d’une blessure aux ischios-jambier, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe du PSG. Le Portugais de 21 ans avait repris le chemin de l’entraînement collectif le 13 février dernier. Après dix mois d’absence, il est donc convoqué pour la première fois de la saison. Une excellente nouvelle avec les matches à enjeu à venir. Pour rappel, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont absents pour cette rencontre. Voici le groupe des 21 Parisiens convoqués.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Tenas, Donnarumma

: Navas, Tenas, Donnarumma Défenseurs (6) : Hakimi, Danilo, L.Hernandez, Nuno Mendes, Mukiele, Beraldo

: Hakimi, Danilo, L.Hernandez, Nuno Mendes, Mukiele, Beraldo Milieux (6) : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery

: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery Attaquants (6) : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola