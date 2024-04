Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade Rennais en demi-finales de Coupe de France. Et Luis Enrique peut compter sur les retours de Nuno Mendes et Marquinhos.

Le PSG va disputer une rencontre importante de sa saison ce mercredi soir au Parc des Princes. Afin de rejoindre l’Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique devront venir à bout du Stade Rennais en demi-finales de la compétition.

Marquinhos de retour dans le groupe

Et pour cette rencontre, le coach parisien pourra compter sur les retours de Marquinhos et Nuno Mendes. Le capitaine parisien était absent des compétitions depuis le 17 février dernier en raison d’une douleur au tendon d’Achille. De son côté, le latéral gauche était laissé au repos face à l’Olympique de Marseille ce week-end. Seuls Presnel Kimpembe et Bradley Barcola sont à l’infirmerie, tandis que Lucas Beraldo est absent pour cause de suspension après son carton rouge lors du Classique. Voici ci-dessous le groupe des 21 joueurs convoqués par Luis Enrique.

Le groupe du PSG