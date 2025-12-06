PSG / Rennes – Le groupe parisien sans plusieurs cadres

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1+), le PSG reçoit Rennes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devra faire sans plusieurs cadres.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée. Devant leur public, les Parisiens tenteront de renouer avec le succès afin de possiblement reprendre la première place du championnat. Pour cette rencontre contre les Rennais, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs.

À lire aussi : PSG / Rennes – Les compositions probables selon la presse

Illia Zabarnyi absent de dernière minute

Victime d’une grosse semelle sur la cheville contre Monaco il y a une semaine, Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné de la semaine, et manquera son premier match depuis son arrivée au PSG l’été dernier. Après avoir ressenti une douleur à la cuisse droite contre Tottenham, Nuno Mendes poursuit sa rééducation et est également forfait pour ce soir. C’est aussi le cas pour Achraf Hakimi et Lucas Beraldo. Le Brésilien a été victime d’une surcharge au niveau du mollet gauche. Illia Zabarnyi est également absent. L’international ukrainien est malade et forfait de dernière minute selon Le Parisien. Pour remplacer les deux défenseurs centraux, Luis Enrique a décidé de convoquer Noham Kamara. Enfin, Désiré Doué, de retour à l’entraînement collectif jeudi, est trop court pour la rencontre de ce soir.

Le groupe du PSG