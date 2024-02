PSG/Rennes – Les chiffres clés de la rencontre

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale l’emporte, les hommes de Luis Enrique auront 13 points d’avance sur Brest, deuxième au classement. Avant le début de cette rencontre (17h), jetons un coup d’oeil sur les chiffres clés.

Le dernier 0-0 remonte à 2010

C’est le 82e fois que le PSG et Rennes se rencontrent dans un match officiel. Avantage aux Parisiens qui totalisent 41 victoires, 18 nuls et 22 défaites. Le Stade Rennais est le troisième club que le PSG affronte le plus souvent depuis 2011 (29). Devant on retrouve l’OM (30) et Monaco (28). Les matchs entre les Rouge & Bleu et Rennes se terminent régulièrement avec un vainqueur. En effet, depuis 2015, il y a toujours eu une équipe gagnante. À noter que le dernier 0-0 remonte à 2010.

Kylian Mbappé (6 buts) aura l’occasion d’égaler le nombre de buts d‘Edinson Cavani (7 buts) et d’Angel Di Maria (7 buts) face à Rennes. C’est sûrement sa dernière chance puisqu’il part du PSG cet été. Mis à part les performances de Kylian Mbappé, il y a aussi le collectif. Et pour le coup, l’optimisme règne en ce moment. Les Parisiens restent sur une série de 17 matches sans défaite en championnat, dont 14 au Parc des Princes. Rennes est 7e du classement mais reste une équipe difficile à jouer. C’est un gros test pour le PSG.