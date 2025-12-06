PSG / Rennes – Les compositions officielles

Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Stade Rennais dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Deuxième de Ligue 1, le PSG devra l’emporter pour éviter d’être distancé par le leader le RC Lens. Avec leur victoire face au FC Nantes (2-1), les Sang & Or comptent actuellement quatre points d’avance en tête du classement. Et pour rester au contact, les joueurs de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur face au Stade Rennais ce samedi au Parc des Princes. Mais le coach parisien doit composer sans plusieurs cadres (Lucas Chevalier, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Désiré Doué).

Safonov titulaire, Dembélé sur le banc

Pour compenser l’absence du gardien français, Matvey Safonov va connaître sa première titularisation de la saison. En défense, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez dépannent au poste des latéraux tandis que Marquinhos et Willian Pacho forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio Vitinha, João Neves et Lee Kang-In est aligné. Enfin pour l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu et Bradley Barcola sont associés.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Rennais

Quinzième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Willy Delajod et Christian Guillard

Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Remplaçants : James, Marin, Boly, Kamara, F.Ruiz, G.Ramos, Dembélé, Ndjantou, Mbaye

: Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (c), Cissé, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.