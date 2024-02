PSG / Rennes : Les compositions officielles

Ce dimanche à 17h05 (sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade Rennais, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche après-midi. A cette occasion, les joueurs de Luis Enrique accueille le Stade Rennais, qui reste sur six succès d’affilée en championnat. Privé de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar pour cette rencontre, le coach parisien peut compter sur le retour dans le groupe de Nuno Mendes, une première depuis dix mois pour l’international portugais. Mais sans surprise, le latéral gauche débutera sur le banc au coup d’envoi. Pour le reste du onze, Luis Enrique a réservé une surprise dans son onze de départ.

Zaïre-Emery sur le banc

Gianluigi Donnarumma débute dans les cages. Les postes de latéraux seront occupés par Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. De son côté, Lucas Beraldo forme la charnière centrale avec Danilo Pereira. Au milieu de terrain, Lee Kang-In, Fabian Ruiz et Vitinha sont alignés. Beaucoup sollicité ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery prend place sur le banc. Enfin, le trio offensif Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola animera l’attaque parisienne.

En face, l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo, est aligné à la pointe de l’attaque du Stade Rennais. Julien Stephan a décidé de faire tourner après la victoire face à l’AC Milan (3-2) Coupe d’Europe en milieu de semaine. Ainsi, Arhtur Theate, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier débutent sur le banc.

Feuille de match PSG / Stade Rennais

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari.

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé (c), Barcola Remplaçants : Navas, Nuno Mendes, Mukiele, Ugarte, Soler, Zaïre-Emery, Ramos, Asensio, Kolo Muani

Le XI du Stade Rennais : Mandanda (c) – G.Doue, Wooh, Belocian, Seidu – Santamaria – G.Doué, Blas, Salah, Gouri – Kalimuendo Remplaçants : Gallon, Omari, Theate, Truffert, Bourigeaud, Cissé, Terrier, Lambourde, Yildirim

: Mandanda (c) – G.Doue, Wooh, Belocian, Seidu – Santamaria – G.Doué, Blas, Salah, Gouri – Kalimuendo