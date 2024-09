PSG / Rennes – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le Stade Rennais en Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Leader à égalité avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le PSG aura à coeur de s’imposer face au Stade Rennais pour mettre la pression sur ses principaux concurrents. De plus, après le résultat nul de la semaine passée à Reims (1-1), les champions de France en titre voudront renouer avec le succès afin de préparer au mieux leur déplacement à Arsenal mardi prochain. Privé de nombreux éléments (Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Marco Asensio et Gonçalo Ramos), Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

À lire aussi : PSG / Rennes – Annoncez votre pronostic

Un trio offensif Dembélé-Lee-Barcola

Pour la troisième fois d’affilée, Matvey Safonov prend place dans les buts parisiens. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo occuperont les postes de latéraux tandis que la charnière centrale sera formée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, João Neves et Fabian Ruiz est associé. Pour l’attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Lee Kang-In sont alignés. En face, l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo, est titulaire.

La feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Rennais

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Cyril Gringore et William Lavis