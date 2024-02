PSG / Rennes : les compositions probables

Ce dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Rennes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire quelques changements par rapport à son onze contre Nantes.

Une semaine après son succès contre Nantes (0-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche après-midi – au Parc des Princes – pour le compte de la 23e journée. Même s’ils comptent 10 points d’avance en tête du championnat, les Parisiens voudront s’imposer contre le Stade Rennais afin de poursuivre sur leur bonne dynamique et préparer aux mieux les prochaines échéances, et notamment le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 5 mars prochain. Pour cette rencontre contre les Rennais, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absents de longue date, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe manqueront à l’appel. Ce sera également le cas de Marquinhos, ménagé après avoir été touché au mollet contre Nantes. Nuno Mendes, qui s’entraîne régulièrement avec le groupe depuis une semaine, pourrait faire son retour dans le groupe pour la rencontre de cet après-midi. La composition d’équipe de Luis Enrique pour ce choc contre les Bretons semble assez claire pour Le Parisien et L’Equipe.

Warren Zaïre-Emery de retour au milieu

Dans les buts, sans surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Pour la défense, Achraf Hakimi devrait retrouver une place de titulaire dans le couloir droit après avoir commencé sur le banc contre Nantes. Pour accompagner Danilo Pereira en défense centrale en l’absence de Marquinhos, c’est Lucas Beraldo qui devrait enchainer. Lucas Hernandez occuperait lui le couloir gauche. Pour son milieu de terrain, le coach du PSG opterait pour un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, qui porterait le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, et Bradley Barcola, très performant ces dernières semaines.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé (c), Barcola

(L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé (c), Barcola Le XI probable de Rennes : Mandanda (c) – Seidou, Omari, Theate (ou Belocian), Truffert – D.Doué, Santamaria, Bourigeaud – Terrier, Kalimuendo, Gouiri

Compositions probables PSG / Rennes (L’Equipe)